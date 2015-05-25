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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 25 мая 2015
Лацио
25.05.2015, понедельник, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Рома
81'
Ф. Джорджевич
73'
Х. Итурбе
85'
М. Янга-Мбива
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
87'
Желтая карточка
А. Флоренци
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Янга-Мбива
Пас отдал
М. Пьянич
84'
Замена
С. Думбия
️️️️
Х. Итурбе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
М. Клозе
81'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
79'
Травма
Л. Билья
78'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
С. Маури
76'
74'
Желтая карточка
Х. Итурбе
73'
ГОЛ! 0:1!
Х. Итурбе
Пас отдал
С. Ибарбо
68'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
М. Клозе
62'
60'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
С. Лулич
54'
50'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Л. Билья
35'
Желтая карточка
С. Джентилетти
31'
Желтая карточка
С. Лулич
22'
8'
Желтая карточка
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
6
Стефано Маури
(К)
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Маркетти
19
Лулич
19
Джентилетти
6
де Врей
8
Баста
6
Билья
6
Маури
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
25
Холебас
2
Янга-Мбива
44
Манолас
24
Флоренци
16
Де Росси
35
Торосидис
44
Наингголан
20
Кейта
11
Итурбе
10
Тотти
19
Лулич
39
Каванда
39
Каванда
19
Лулич
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
6
Маури
20
Джорджевич
20
Джорджевич
6
Маури
20
Кейта
15
Пьянич
15
Пьянич
20
Кейта
10
Тотти
8
Ибарбо
8
Ибарбо
10
Тотти
11
Итурбе
22
Думбия
22
Думбия
11
Итурбе
Остались в запасе
Лацио
Рома
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лацио - Рома
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:55 (прямая)
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