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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Норвич Сити
Мидлсбро - Норвич Сити: обзор матча 25 мая 2015
Мидлсбро
25.05.2015, понедельник, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, Финал
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мидлсбро - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 3
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Портсмут
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