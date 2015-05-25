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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Коритиба
Спорт Ресифи - Коритиба: обзор матча 25 мая 2015
Спорт Ресифи
25.05.2015, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
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Статистика матча Спорт Ресифи - Коритиба
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Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
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0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
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Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
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Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
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1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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