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Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 мая 2015
Локомотив
25.05.2015, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
86'
М. Фернандеш
22'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандеш
86'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
83'
82'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Л. Мельгарехо
81'
Желтая карточка
Т. Шунич
Красная карточка
У. Ниасс
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
75'
Желтая карточка
М. Фернандеш
71'
69'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Ш. Каборе
61'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Тлисов
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Шишкин
60'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Бальде
6'
Желтая карточка
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
49
Роман Шишкин
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
4-2-2-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
14
Чорлука
43
Логашов
23
Тарасов
49
Шишкин
11
Касаев
19
Самедов
59
Миранчук
14
Ниасс
3-1-5-1
31
Беленов
2
Шандао
44
Шунич
8
Бугаев
77
Каборе
11
Манолев
8
Тлисов
55
Кулик
23
Соснин
10
Мельгарехо
6
Бальде
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
49
Шишкин
99
Фернандеш
99
Фернандеш
49
Шишкин
19
Самедов
21
Миранчук
21
Миранчук
19
Самедов
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
77
Каборе
19
Рабиу
19
Рабиу
77
Каборе
8
Тлисов
71
Попов
71
Попов
8
Тлисов
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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