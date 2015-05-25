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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 25 мая 2015
ЦСКА
25.05.2015, понедельник, 20:45
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
43'
З. Тошич
54'
З. Тошич
59'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Замена
К. Панченко
️️️️
П. Вернблум
82'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
М. Фернандес
79'
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Еременко
72'
Желтая карточка
П. Вернблум
69'
60'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 3:0!
Р. Еременко
Пас отдал
М. Фернандес
59'
58'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Канунников
55'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
А. Дзагоев
54'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
П. Вернблум
43'
38'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
88
Камболов
22
Эдуардо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
26
Отставнов
6
Фернандес
6
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
26
Еременко
10
Головин
10
Головин
26
Еременко
19
Вернблум
8
Панченко
8
Панченко
19
Вернблум
22
Эдуардо
97
Ахметов
97
Ахметов
22
Эдуардо
99
Канунников
17
Дядюн
17
Дядюн
99
Канунников
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Остались в запасе
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:30 (прямая)
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