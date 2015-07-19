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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 19 июля 2015
Шахтер
19.07.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Александрия
23'
А. Тейшейра
80'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
88'
Желтая карточка
Е. Банада
83'
Желтая карточка
С. Микицей
82'
Замена
В. Пономарь
️️️️
Ю. Коломоец
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
80'
Замена
Дентиньо
️️️️
Марлос
76'
Желтая карточка
В. Коваленко
72'
72'
Замена
В. Грицук
️️️️
А. Черный
Замена
А. Гладкий
️️️️
Эдуардо
64'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Бернард
64'
58'
Замена
М. Козак
️️️️
А. Полярус
Желтая карточка
М. Малышев
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
23'
13'
Желтая карточка
А. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Антон Голенков
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
44
Ракицкий
18
Ордец
6
Азеведо
33
Срна
17
Малышев
7
Фред
11
Бернард
11
Тейшейра
10
Марлос
9
Эдуардо
3-2-3-2
54
Новак
3
Микицей
2
Сухоцкий
15
Запорожан
87
Басов
26
Шендрик
44
Банада
17
Голенков
14
Полярус
26
Коломоец
13
Черный
10
Марлос
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Марлос
11
Бернард
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Бернард
9
Эдуардо
20
Гладкий
20
Гладкий
9
Эдуардо
13
Черный
22
Грицук
22
Грицук
13
Черный
26
Коломоец
9
Пономарь
9
Пономарь
26
Коломоец
14
Полярус
72
Козак
72
Козак
14
Полярус
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
25
Сергей Чеботаев
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Остались в запасе
25
Сергей Чеботаев
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Шахтер - Александрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
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