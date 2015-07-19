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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - СКА-Ростов
Астрахань - СКА-Ростов: обзор матча 19 июля 2015
Астрахань
19.07.2015, воскресенье, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Ростов
25'
А. Геворкян
54'
Р. Ходунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - СКА-Ростов
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кудзиев
90'
Замена
Н. Казаченко
️️️️
А. Подбельцев
Желтая карточка
В. Гараев
84'
80'
Замена
А. Маренич
️️️️
А. Геворкян
Замена
Н. Ястребов
️️️️
М. Ажмухамбетов
70'
60'
Замена
Т. Кудзиев
️️️️
А. Соболь
58'
Желтая карточка
В. Мироник
Желтая карточка
Е. Панфилов
58'
Замена
Т. Измуханов
️️️️
Д. Щучкин
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ходунов
45'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
В. Боков
Желтая карточка
С. Анисимов
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Геворкян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
8
Денис Щучкин
ЦФ
14
Александр Голубев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
13
Евгений Пронин
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
10
Вячеслав Боков
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Астрахань
21
Александр Гарянин
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
27
Николай Ястребов
ЦП
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Николай Казаченко
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Влад Ларинов
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-4-3
57
Целовальников
93
Гараев
22
Потапов
5
Анисимов
15
Ажмухамбетов
7
Уруру
12
Панфилов
95
Рожков
14
Голубев
8
Щучкин
25
Васильев
3-4-3
61
Колесов
3
Борисов
3
Рябоконь
5
Мироник
10
Светозаров
77
Хинчагов
6
Соболь
13
Пронин
61
Геворкян
9
Подбельцев
10
Боков
8
Щучкин
20
Измуханов
20
Измуханов
8
Щучкин
15
Ажмухамбетов
27
Ястребов
27
Ястребов
15
Ажмухамбетов
6
Соболь
52
Кудзиев
52
Кудзиев
6
Соболь
9
Подбельцев
3
Казаченко
3
Казаченко
9
Подбельцев
61
Геворкян
71
Маренич
71
Маренич
61
Геворкян
10
Боков
81
Ходунов
81
Ходунов
10
Боков
Остались в запасе
Астрахань
СКА-Ростов
21
Александр Гарянин
ВР
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
Главный тренер
Сергей Гунько
11
Влад Ларинов
ЦП
5
Евгений Охрименко
ПЗ
95
Сергей Будко
ВР
Остались в запасе
21
Александр Гарянин
ВР
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
Остались в запасе
11
Влад Ларинов
ЦП
5
Евгений Охрименко
ПЗ
95
Сергей Будко
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча Астрахань - СКА-Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
им. Колосова
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