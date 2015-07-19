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РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 19 июля 2015
Анжи
19.07.2015, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
51'
Г. Габулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
90'
+1
Желтая карточка
А. Померко
90'
Замена
Надсон
️️️️
А. Чочиев
Желтая карточка
Л. Аруна
86'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Маевский
79'
73'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Г. Габулов
72'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Корниленко
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Мутари
64'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Леонардо
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
Г. Габулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
4-1-4-1
1
Помазан
4
Лазич
2
Жиров
3
Гаджибеков
38
Ещенко
42
Леонардо
78
Максимов
18
Маевский
25
Аруна
20
Мутари
10
Боли
4-2-2-1-1
14
Конюхов
0
Таранов
25
Концедалов
90
Бурлак
33
Ятченко
20
Померко
15
Цаллагов
21
Драгун
8
Габулов
11
Чочиев
12
Корниленко
18
Маевский
10
Хадарцев
10
Хадарцев
18
Маевский
42
Леонардо
6
Эбесилио
6
Эбесилио
42
Леонардо
20
Мутари
9
Алмейда
9
Алмейда
20
Мутари
11
Чочиев
30
Надсон
30
Надсон
11
Чочиев
8
Габулов
12
Симайс
12
Симайс
8
Габулов
12
Корниленко
23
Горбатенко
23
Горбатенко
12
Корниленко
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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