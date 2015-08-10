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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 10 августа 2015
Факел
10.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
59'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
90'
Желтая карточка
Г. Шелия
85'
Замена
К. Богдан
️️️️
Е. Иванов
77'
Замена
В. Чадов
️️️️
Э. Низамутдинов
72'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
О. Самсонов
️️️️
Н. Жиляев
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
58'
Замена
В. Лешонок
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Дутов
56'
Замена
Д. Тихий
️️️️
И. Дранников
45'
19'
Желтая карточка
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-1-3-2
1
Саутин
71
Багаев
23
Могилевский
29
Шахов
4
Дранников
66
Дутов
9
Жиляев
56
Гриднев
10
Рылов
91
Заболотный
17
Бирюков
3-2-2-2
88
Шелия
22
Магадиев
23
Васильев
80
Климов
35
Гультяев
23
Чернов
8
Иванов
17
Хрущев
23
Лескано
81
Низамутдинов
4
Дранников
15
Тихий
15
Тихий
4
Дранников
66
Дутов
27
Мурнин
27
Мурнин
66
Дутов
9
Жиляев
36
Самсонов
36
Самсонов
9
Жиляев
8
Иванов
6
Богдан
6
Богдан
8
Иванов
23
Чернов
9
Лешонок
9
Лешонок
23
Чернов
23
Лескано
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
23
Лескано
81
Низамутдинов
15
Чадов
15
Чадов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Факел
Енисей
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Факел - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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