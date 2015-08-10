Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Шинник
Зенит-2 - Шинник: обзор матча 10 августа 2015
Зенит-2
10.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
45'
И. Зуев
89'
А. Евсеев (П)
26'
А. Мязин (П)
67'
Н. Маляров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Шинник
90'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Евсеев
89'
Желтая карточка
А. Васильев
86'
81'
Желтая карточка
В. Сиротов
77'
Замена
М. Платика
️️️️
И. Подоляк
Замена
Д. Ящук
️️️️
К. Лобов
73'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Маляров
66'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Мязин
60'
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Султонов
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Попов
57'
Замена
А. Евсеев
️️️️
М. Палиенко
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
45'
34'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малоян
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Мязин
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Богаев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
91
Данила Ящук
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
20
Иван Подоляк
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-3-3-1
96
Обухов
23
Родич
58
Зуев
55
Лобов
5
Зинков
18
Зырянов
88
Богаев
31
Ткачук
99
Палиенко
18
Попов
13
Киреенко
3-3-2-2
16
Яшин
33
Ламанж
6
Беляев
2
Ндри
37
Сиротов
7
Маляров
20
Войдель
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
0
Малоян
55
Лобов
91
Ящук
91
Ящук
55
Лобов
88
Богаев
4
Васильев
4
Васильев
88
Богаев
99
Палиенко
94
Евсеев
94
Евсеев
99
Палиенко
18
Попов
91
Долгов
91
Долгов
18
Попов
28
Султонов
8
Земсков
8
Земсков
28
Султонов
87
Мязин
20
Подоляк
20
Подоляк
87
Мязин
Подоляк
5
Платика
5
Платика
Подоляк
0
Малоян
91
Булия
91
Булия
0
Малоян
Остались в запасе
Зенит-2
Шинник
47
Сергей Иванов
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Зенит-2 - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит-2
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+