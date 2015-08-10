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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Химик
Челябинск - Химик: обзор матча 10 августа 2015
Челябинск
10.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
2 : 0
Завершен
Химик
55'
В. Стешин
83'
И. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Химик
Замена
В. Дубровский
️️️️
К. Холодов
88'
86'
Желтая карточка
А. Алаев
Замена
Н. Печенкин
️️️️
М. Быстров
85'
ГОЛ! 2:0!
И. Малышев
83'
Замена
И. Малышев
️️️️
В. Стешин
81'
74'
Желтая карточка
К. Хохлов
72'
Замена
Д. Забродин
️️️️
М. Громов
Замена
Д. Чурилин
️️️️
Д. Урывков
72'
60'
Замена
К. Хохлов
️️️️
Д. Вершинин
ГОЛ! 1:0!
В. Стешин
55'
52'
Желтая карточка
А. Брагин
50'
Желтая карточка
Д. Фолин
Желтая карточка
А. Леоненков
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
65
Владимир Иванов
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
8
Кирилл Холодов
ЦП
17
Вячеслав Стешин
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
22
Денис Урывков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
11
Максим Громов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
10
Титал Снджоян
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
3-2-2-2
16
Глазков
14
Сергиенко
33
Федосюк
4
Быстров
15
Леоненков
25
Гафнер
8
Холодов
17
Стешин
22
Урывков
9
Зырянов
3-5-1-1
12
Загребин
4
Рытов
5
Алаев
44
Удунян
17
Быков
47
Вершинин
80
Брагин
17
Квасов
8
Фолин
11
Громов
19
Ивлев
17
Стешин
13
Малышев
13
Малышев
17
Стешин
22
Урывков
21
Чурилин
21
Чурилин
22
Урывков
8
Холодов
97
Дубровский
97
Дубровский
8
Холодов
4
Быстров
6
Печенкин
6
Печенкин
4
Быстров
47
Вершинин
23
Хохлов
23
Хохлов
47
Вершинин
11
Громов
14
Забродин
14
Забродин
11
Громов
Остались в запасе
Челябинск
Химик
72
Олег Новиков
ВР
10
Титал Снджоян
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
17
Антон Фролов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
10
Титал Снджоян
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Остались в запасе
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
17
Антон Фролов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Игорь Лазарев
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Челябинск - Химик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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