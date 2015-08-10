Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Спартак-2
Тюмень - Спартак-2: обзор матча 10 августа 2015
Тюмень
10.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-2
20'
Д. Кленкин (П)
72'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Спартак-2
Замена
Г. Кучиев
️️️️
С. Таказов
85'
Замена
С. Кошелев
️️️️
Н. Теленков
82'
81'
Желтая карточка
Д. Кутин
76'
Желтая карточка
И. Кутепов
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
72'
71'
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Фадеев
71'
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Пустозеров
58'
55'
Желтая карточка
И. Леонтьев
46'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Д. Каюмов
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
46'
Желтая карточка
В. Пономарев
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кленкин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-3-1
35
Телков
30
Таказов
7
Нежелев
77
Павленко
2
Кичин
4
Локтионов
20
Теленков
4
Кленкин
4
Пустозеров
9
Мамтов
3-3-1-3
30
Песьяков
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
44
Фадеев
52
Леонтьев
57
Кротов
7
Каюмов
17
Зуев
20
Теленков
72
Кошелев
72
Кошелев
20
Теленков
30
Таказов
19
Кучиев
19
Кучиев
30
Таказов
4
Пустозеров
27
Чудин
27
Чудин
4
Пустозеров
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
44
Фадеев
7
Козлов
7
Козлов
44
Фадеев
7
Каюмов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Каюмов
Остались в запасе
Тюмень
Спартак-2
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
99
Аяз Гулиев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
99
Аяз Гулиев
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Тюмень - Спартак-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Спартак-2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+