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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Армавир
Волга - Армавир: обзор матча 10 августа 2015
Волга
10.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
51'
Леандро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Армавир
Замена
Р. Колев
️️️️
А. Козлов
81'
Вторая желтая
К. Гарбуз
78'
Желтая карточка
Э. Суханов
73'
73'
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Падерин
72'
Замена
А. Михеев
️️️️
К. Морозов
Замена
Э. Суханов
️️️️
Н. Замалиев
68'
65'
Желтая карточка
И. Падерин
62'
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Л. Джаркава
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Саркисов
61'
Желтая карточка
Д. Полянин
57'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Петров
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Леандро
51'
Желтая карточка
К. Гарбуз
41'
Желтая карточка
И. Петров
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
10
Игорь Падерин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
87
Никита Саталкин
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
4-4-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
3
Пасько
77
Прошин
6
Полянин
13
Замалиев
15
Маляка
10
Петров
31
Леандро
11
Саркисов
32
Козлов
3-2-3-2
27
Комаров
24
Мирошниченко
20
Дугалич
19
Алексанян
3
Чежия
99
Морозов
88
Джаркава
3
Воронкин
10
Падерин
10
Амбарцумян
34
Бугуи
10
Петров
77
Костюков
77
Костюков
10
Петров
32
Козлов
15
Колев
15
Колев
32
Козлов
13
Замалиев
18
Суханов
18
Суханов
13
Замалиев
11
Саркисов
87
Саталкин
87
Саталкин
11
Саркисов
88
Джаркава
5
Пилиев
5
Пилиев
88
Джаркава
10
Падерин
17
Васильев
17
Васильев
10
Падерин
99
Морозов
90
Михеев
90
Михеев
99
Морозов
Остались в запасе
Волга
Армавир
7
Кирилл Маляров
ПЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
9
Иван Лукьянов
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
45
Всеволод Ермаков
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
9
Рамазан Исаев
ЦФ
45
Всеволод Ермаков
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Статистика матча Волга - Армавир
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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