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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 10 августа 2015
Рубин
10.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ростов
4'
А. Бухаров
38'
К. Гуелор Канга
72'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Желтая карточка
Благо
90'
+3
Желтая карточка
М. Оздоев
81'
78'
Замена
Д. Полоз
️️️️
М. Думбия
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Канунников
77'
74'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Бухаров
73'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
Р. Камболов
59'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Р. Шейдаев
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
Т. Калачев
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
3
Лемос
4
Кверквелия
88
Камболов
40
Благо
61
Карадениз
14
Билялетдинов
21
Оздоев
99
Канунников
7
Шейдаев
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
28
Могилевец
8
Гацкан
8
Канга
2
Калачев
7
Думбия
11
Бухаров
99
Канунников
17
Дядюн
17
Дядюн
99
Канунников
7
Шейдаев
97
Портнягин
97
Портнягин
7
Шейдаев
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
11
Бухаров
86
Ю
86
Ю
11
Бухаров
7
Думбия
7
Полоз
7
Полоз
7
Думбия
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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