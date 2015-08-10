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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аален - Нюрнберг
Аален - Нюрнберг: обзор матча 10 августа 2015
Аален
10.08.2015, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аален - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шольц-Арена
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Аален
Нюрнберг
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