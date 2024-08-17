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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аален - Шальке-04
Аален - Шальке-04: обзор матча 17 августа 2024
Аален
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Шальке-04
31'
К. Караман
68'
Т. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аален - Шальке-04
Замена
P. Tabatabai
️️️️
L. Torres
82'
Замена
M. Schlotterbeck
️️️️
M. Szabo
77'
72'
Замена
A. Donkor
️️️️
Т. Мор
Замена
J. Döringer
️️️️
M. Schaupp
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мор
Желтая карточка
L. Torres
63'
61'
Желтая карточка
Я. Бахман
Желтая карточка
M. Szabo
54'
Желтая карточка
L. Campagna
52'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Караман
Пас отдал
Т. Мор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аален
1
Andreas Wick
ВР
4
Sadio Dembélé
ЦЗ
5
Michael Schaupp
ЦЗ
17
Ali Odabas
(К)
ЦЗ
2
Mario Szabo
ЦП
33
Daniel Rapp
ЦП
20
Leon Maier
ЦП
6
Luigi Campagna
ЦП
19
Lucas Torres
ЦФ
23
Steffen Kienle
ЦФ
11
Benjamin Kindsvater
ЦФ
Главный тренер
Штефан Рутенберг
Шальке-04
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
25
Felipe Sánchez
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Рон Шалленберг
ОП
14
Яник Бахман
ЦП
19
Кенан Караман
(К)
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аален
37
Silas Baur
ВР
28
Matino Schlotterbeck
ЦЗ
29
Slavko Radovanović
ЦЗ
4
Noel Leandro Guerriero
ЦЗ
8
Jascha Döringer
ЦП
9
Mussa Fofanah
ЦФ
22
Willie Sauerborn
ЦФ
9
Philipp Tabatabai
ЦФ
7
Saša Maksimović
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Vitalie Becker
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
38
Tristan Osmani
ЦП
37
Max Grüger
ЦП
39
Peter Remmert
ЦП
30
Anton Donkor
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
3-4-3
1
4
5
17
2
20
6
33
11
23
19
3-3-1-1-2
1
Хофманн
22
2
Васински
25
8
Айдын
6
Шалленберг
2
Джон Маркин
14
Бахман
7
Мор
9
Силла
19
Караман
2
28
28
2
5
8
8
5
19
9
9
19
7
Мор
30
30
7
Мор
Остались в запасе
Аален
Шальке-04
37
Silas Baur
ВР
29
Slavko Radovanović
ЦЗ
4
Noel Leandro Guerriero
ЦЗ
9
Mussa Fofanah
ЦФ
22
Willie Sauerborn
ЦФ
7
Saša Maksimović
ЦФ
Главный тренер
Штефан Рутенберг
32
Justin Heekeren
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Vitalie Becker
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
38
Tristan Osmani
ЦП
37
Max Grüger
ЦП
39
Peter Remmert
ЦП
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
37
Silas Baur
ВР
29
Slavko Radovanović
ЦЗ
4
Noel Leandro Guerriero
ЦЗ
9
Mussa Fofanah
ЦФ
22
Willie Sauerborn
ЦФ
7
Saša Maksimović
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Vitalie Becker
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
38
Tristan Osmani
ЦП
37
Max Grüger
ЦП
39
Peter Remmert
ЦП
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
Главный тренер
Штефан Рутенберг
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аален - Шальке-04
3
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
15
Офсайды
2
2
Количество передач
263
632
Сейвы
5
0
Точность передач %
61
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
- : -
06.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
8 : 1
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Scholz Arena, Aalen
Новости команд
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