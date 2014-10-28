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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аален - Ганновер-96
Аален - Ганновер-96: обзор матча 28 октября 2014
Аален
28.10.2014, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аален - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Шольц-Арена
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Аален
Ганновер-96
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