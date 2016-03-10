КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч

В КДК РФС отчитались о санкциях, которые понесут российские клубы по итогам 19-го тура чемпионата России.

«Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев без разрешения судьи выходил за пределы технической зоны во время матча с «Рубином». За это краснодарский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

По матчу «Крылья Советов» - «Ростов»: болельщики самарской команды использовали пиротехнику, штраф - 10 тысяч. Кроме того, на поле выбежали четыре болельщика «Крыльев». За массовое появление на поле посторонних лиц на клуб наложен штраф - 50 тысяч. И как следствие, клуб «Крылья Советов» оштрафован на 100 тысяч.

По матчу «Краснодар» - «Зенит». Болельщики гостей зажигали дымовую шашку и файер, за что «Зенит» оштрафован на 20 тысяч», - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что ранее стало известно о наказании «Спартака» и ЦСКА.