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    КДК РФС вынес вердикт по матчу ЦСКА – «Спартак»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о деталях наказания армейцев за нарушения во время матча ЦСКА«Спартак».

    «В матче ЦСКА – «Спартак» за использование и бросание пиротехники армейскими болельщиками клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. За скандирование нецензурных и оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, которые выражались в вывешивании несогласованного баннера болельщиками ЦСКА, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», - рассказал он.

    Не остался без наказания и «Спартак».

    «За использование болельщиками пиротехники футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За скандирование болельщиками оскорбительных и нецензурных выражений клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За несогласованный баннер «Яндекс: одежда фанатов недорого» и две изображенные майки вынесен штраф 250 тысяч рублей. На одной из маек был кельтский крест, поэтому мы квалифицировали его как нацистскую символику. И за еще один баннер оскорбительного содержания в адрес вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, вывешенный болельщиками «Спартака», мы назначали штраф в размере 200 тысяч рублей», — добавил глава КДК РФС.

    Напомним, что встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2016 15:47
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 марта 2016, 20:08

      За скандирование нецензурных и оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тысяч рублей.
      За скандирование болельщиками оскорбительных и нецензурных выражений клуб оштрафован на 80 тысяч рублей.
      Кто вел подсчет количества мата?

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 марта 2016, 19:25

      Игра "так себе".... болельщикам футбол не особо нужен, главное постебаться... КДК озолотился ...
      Чемпионат России! ...уже начинает превращаться в недоразумение...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 18:40

      Ещё в 2015 в Роскомнадзоре заявили о допустимости использования изображения свастики без целей пропаганды. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства.К такому выводу Роскомнадзор пришел после специального юридико-лингвистического исследования антиэкстремистского законодательства. Экспертизу проводили специалисты Московской государственной юридической академии имени Кутафина. По заключению экспертов, «использование нацистской и сходной с ней до смешения символики в исторических, научных и других целях признается допустимым». Что касается мальтийского креста, то только неучи типа Григорьянца могут считать его нацистским символом, ага. Короче, юристам Спартака надо идти в суд. Эту банду известного переселенца из Харькова, пора остановить.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 18:33

      Помнится за оскорбительный баннер в адрес Тихонова КДК как-то решил оштрафовать коней, но те подали апелляцию и и деньги Гинера были признаны более неприкосновенными чем честь экс-спартаковца.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Aztec58 10 марта 2016, 18:39

      И что тут не логично?
      Неужели кто-нибудь надеялся на иное?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 18:28

      Помнится за оскорбительный баннер в адрес Тихонов КДК

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 18:08

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      Что на эти чудовищные суммы вам скажут голодные спартаковские бабушки?!! Им из-за вас опять без газа сидеть, суши не жаренными трескать?!!

      -4
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 19:05

      А при чем здесь газ и спартак??

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > spartak_88 10 марта 2016, 20:43

      Спартак просрал бабушкины деньги. Теперь спартаковским бабушкам не хватит оплатить коммуналку.
      Не тупи больше, спартач. Такие несложные вещи ты должен как-нибудь сам соображать, без подсказок.
      Развивай мозг. Репку почитай, выучи таблицу умножения на два. Нетренированный спартаковский мозг это просто квашня какая-то.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2016, 17:28

      Что то Акинфеев дорого обошелся, что там хоть за банер то такой был?

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:21

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      клячи набежали))
      на стадионы не ходят, только по клаве долбят))) аха-ха

      -5
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      Рейтинг: +80

      СК > REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:24

      Рот закрой!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:26

      ты лучше бы по "клаве" долбил герой, из-за таких как ты штрафы и платят.

      -1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:40

      даун, тебе не больше 16 лет. ты не устал еще собирать минусы на данном ресурсе?

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > kastites 10 марта 2016, 17:17

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      КАСТИТОЧКА, ДЕВОЧКА, И ТЫ ЗДЕСЬ?))

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > СК 10 марта 2016, 17:18

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      он всегда у меня закрыт, а то кони раскрывают, туда вафли залетают))

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > PITER_1 10 марта 2016, 17:19

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      вот я и говорю))))), девочки, отстаньте))) аха-ха

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      Рейтинг: +80

      СК 10 марта 2016, 16:18

      ЦСКА: 300 + 70 + 50 = 420
      Спартак: 100 + 80 + 250 + 200 = 630

      Победил Спартак?

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:02

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      теперь у гинера денег на достройку своего офиса со сторожевой башней на Песчанке не хватит))) аха-ха

      -8
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