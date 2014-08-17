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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шварц-Вайсс - Аален
Шварц-Вайсс - Аален: обзор матча 17 августа 2014
Шварц-Вайсс
17.08.2014, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Аален
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шварц-Вайсс - Аален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шварц-Вайсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шварц-Вайсс
0 : 4
31.07.2022
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
0 : 5
05.08.2013
Бавария
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Информация о матче
Стадион:
Шольц-Арена
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Аален
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч
2016.03.10 16:26
3
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч
2016.03.10 16:26
3
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