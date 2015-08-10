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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сокол
Cибирь - Сокол: обзор матча 10 августа 2015
Cибирь
10.08.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сокол
57'
И. Нагибин
13'
А. Дегтярев (П)
52'
А. Дегтярев (П)
73'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сокол
90'
+2
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Дегтярев
86'
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
Е. Чеботару
83'
Замена
И. Якупов
️️️️
А. Гладышев
81'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
78'
Желтая карточка
Р. Беляев
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Радченко
68'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Коротаев
64'
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Бурченко
ГОЛ! 1:2!
И. Нагибин
57'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дегтярев
Желтая карточка
Т. Выходил
43'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Дышеков
31'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-1-4-1
22
Цыган
5
Головатенко
59
Иванов
4
Выходил
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
9
Нагибин
99
Житнев
37
Чеботару
7
Беляев
4-3-1-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
20
Столяренко
14
Лозенков
29
Горбатюк
8
Бурченко
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Романенко
11
Дегтярев
24
Коротаев
Гладышев
98
Якупов
98
Якупов
Гладышев
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
33
Дышеков
5
Гладышев
5
Гладышев
33
Дышеков
77
Романенко
2
Серасхов
2
Серасхов
77
Романенко
11
Дегтярев
77
Андреев
77
Андреев
11
Дегтярев
8
Бурченко
70
Шевчук
70
Шевчук
8
Бурченко
24
Коротаев
27
Радченко
27
Радченко
24
Коротаев
Остались в запасе
Cибирь
Сокол
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Cибирь - Сокол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сокол
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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