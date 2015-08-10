Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Волга
Ижевск - Волга: обзор матча 10 августа 2015
Ижевск
10.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
2 : 0
Завершен
Волга
16'
Е. Ушаков
73'
М. Сафин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - Волга
Замена
А. Русских
️️️️
М. Канаев
90'
82'
Замена
Д. Баулин
️️️️
Е. Мухаметзянов
81'
Желтая карточка
А. Мещеряков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сафин
73'
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Малаховский
64'
61'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
Замена
Л. Потапов
️️️️
П. Шадрин
59'
55'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Д. Наговицин
51'
Желтая карточка
Д. Наговицин
51'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Кузнецов
Желтая карточка
А. Цыганцов
48'
Замена
Д. Кибардин
️️️️
А. Симанов
46'
Желтая карточка
М. Малаховский
34'
ГОЛ! 1:0!
Е. Ушаков
16'
9'
Замена
И. Бырлов
️️️️
С. Борисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
27
Артем Мещеряков
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Иван Кузнецов
ЦФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
2-2-5-1
22
Воронин
13
Семякин
44
Садыков
37
Ушаков
17
Канаев
27
Симанов
62
Шадрин
15
Сафин
18
Малаховский
7
Данилов
13
Цыганцов
4-3-1-2
35
Красильников
28
Мухаметдинов
92
Хайруллов
2
Мухаметзянов
20
Захаров
27
Мещеряков
17
Борисов
73
Маврин
22
Рахманов
93
Наговицин
17
Кузнецов
17
Канаев
29
Русских
29
Русских
17
Канаев
18
Малаховский
27
Елисеев
27
Елисеев
18
Малаховский
62
Шадрин
37
Потапов
37
Потапов
62
Шадрин
27
Симанов
3
Кибардин
3
Кибардин
27
Симанов
2
Мухаметзянов
23
Баулин
23
Баулин
2
Мухаметзянов
22
Рахманов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Рахманов
93
Наговицин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Наговицин
17
Борисов
7
Бырлов
7
Бырлов
17
Борисов
17
Кузнецов
26
Отставнов
26
Отставнов
17
Кузнецов
Остались в запасе
Ижевск
Волга
6
Айзат Садыков
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Остались в запасе
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Ижевск - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Чумейко
(Оренбург)
Стадион:
Купол
Новости команд
Все
Ижевск
Волга
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Рубин-2» – «Ижевск»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+