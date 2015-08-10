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Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 10 августа 2015
Вест Бромвич
10.08.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
7'
Я. Туре
23'
Я. Туре
59'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
80'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Я. Туре
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Бераино
79'
75'
Замена
С. Насри
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
В. Аничебе
️️️️
Р. Ламберт
74'
63'
Замена
С. Агуэро
️️️️
В. Бони
Желтая карточка
К. Якоб
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Честер
57'
Желтая карточка
К. Гарднер
56'
51'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. МакКлин
46'
Желтая карточка
Д. Флетчер
38'
23'
ГОЛ! 0:2!
Я. Туре
Пас отдал
В. Бони
7'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
11
Крис Брант
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
11
Брант
15
Доусон
15
Лескотт
17
Честер
16
МакКлин
8
Гарднер
24
Флетчер
7
Моррисон
17
Ламберт
38
Бераино
3-3-1-2-1
1
Харт
3
Санья
5
Мангала
4
Компани
16
Навас
5
Фернандиньо
11
Коларов
42
Туре
21
Сильва
19
Стерлинг
2
Бони
38
Бераино
20
МакМанаман
20
МакМанаман
38
Бераино
16
МакКлин
22
Якоб
22
Якоб
16
МакКлин
17
Ламберт
28
Аничебе
28
Аничебе
17
Ламберт
42
Туре
2
Демичелис
2
Демичелис
42
Туре
19
Стерлинг
14
Насри
14
Насри
19
Стерлинг
2
Бони
10
Агуэро
10
Агуэро
2
Бони
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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