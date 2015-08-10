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РПЛ 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 10 августа 2015
Краснодар
10.08.2015, понедельник, 20:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
90+1'
Ф. Смолов
49'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Быстров
90'
+1
90'
Замена
И. Бальде
️️️️
В. Кулик
89'
Желтая карточка
И. Армаш
88'
Желтая карточка
Т. Шунич
82'
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Ткачев
Замена
В. Быстров
️️️️
Вандерсон
77'
Желтая карточка
М. Перейра
72'
71'
Желтая карточка
С. Ткачев
Замена
М. Перейра
️️️️
О. Ахмедов
57'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мельгарехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-3-1-2
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Мамаев
14
Вандерсон
39
Ари
90
Смолов
3-5-1-1
31
Беленов
2
Шандао
44
Шунич
5
Армаш
20
Игнатьев
19
Рабиу
55
Кулик
8
Тлисов
8
Бугаев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
10
Ахмедов
10
Перейра
10
Перейра
10
Ахмедов
14
Вандерсон
34
Быстров
34
Быстров
14
Вандерсон
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
11
Ткачев
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Ткачев
55
Кулик
6
Бальде
6
Бальде
55
Кулик
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Олег Кононов
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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