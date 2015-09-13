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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эйбар
Малага - Эйбар: обзор матча 13 сентября 2015
Малага
13.09.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эйбар
89'
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Н. Амрабат
83'
81'
Замена
Борха
️️️️
С. Энрих
77'
Желтая карточка
Кеко
Желтая карточка
М. Ангелери
75'
74'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Замена
Д. Чоп
️️️️
Хуанкар
68'
Желтая карточка
Ресио
67'
66'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Г. Эскаланте
66'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Сауль
Замена
Дуда
️️️️
Р. Орта
55'
49'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Эйбар
30
Хорхе Гомес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
6
Альбентоса
2
Ангелери
16
Росалес
36
Ресио
27
Хуанкар
12
Тиссоне
21
Орта
19
Шарлес
39
Амрабат
4-5-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
4
Рамис
13
Луна
20
Кеко
8
Эскаланте
8
Гонсалес
11
Сауль
14
Дани Гарсия
9
Энрих
39
Амрабат
24
Тигадуини
24
Тигадуини
39
Амрабат
21
Орта
17
Дуда
17
Дуда
21
Орта
27
Хуанкар
9
Чоп
9
Чоп
27
Хуанкар
11
Сауль
17
Юнка
17
Юнка
11
Сауль
8
Эскаланте
23
Исрафилов
23
Исрафилов
8
Эскаланте
9
Энрих
17
Борха
17
Борха
9
Энрих
Остались в запасе
Малага
Эйбар
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
30
Хорхе Гомес
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
Остались в запасе
30
Хорхе Гомес
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Малага - Эйбар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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