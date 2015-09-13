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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Монако
Газелек - Монако: обзор матча 13 сентября 2015
Газелек
13.09.2015, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Монако
17'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Монако
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Бахлули
Желтая карточка
А. Юга
90'
+1
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Г. Пужоль
82'
80'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Г. Каррийо
76'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
Замена
И. Диа
️️️️
Х. Бутаиб
68'
67'
Замена
Т. Лемар
️️️️
И. Кавалейру
57'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
А. Траоре
Замена
А. Коефф
️️️️
П. Мартинес
56'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
30'
Желтая карточка
П. Мартинес
20'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Фабиньо
11'
Желтая карточка
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Газелек
39
Шарли Серрери
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
18
Тома Лемар
АП
3-2-2-3
1
Маури
5
Бреше
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
22
Юга
88
Джокович
28
Пужоль
29
Бутаиб
19
Зуа
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
6
Карвалью
24
Раджи
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
10
Траоре
8
Пашалич
20
Силва
9
Каррийо
8
Иван Кавалейру
28
Пужоль
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
28
Пужоль
18
Мартинес
92
Коефф
92
Коефф
18
Мартинес
29
Бутаиб
22
Диа
22
Диа
29
Бутаиб
9
Каррийо
10
Бахлули
10
Бахлули
9
Каррийо
8
Иван Кавалейру
18
Лемар
18
Лемар
8
Иван Кавалейру
10
Траоре
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
10
Траоре
Остались в запасе
Газелек
Монако
39
Шарли Серрери
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
39
Шарли Серрери
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Газелек - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Помощники судьи:
Хюсейн Оджак
Фабрис Планкон
Резервный судья:
Карим Абед
Стадион:
Анже Казанова
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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