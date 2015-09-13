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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 13 сентября 2015
Гранада
13.09.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
74'
Ф. Рико
49'
М. Тригерос
51'
С. Бакамбу
90+1'
Саму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Саму
90'
Желтая карточка
А. Ареоля
81'
Желтая карточка
Э. Байи
80'
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рико
74'
Замена
Тьеви
️️️️
М. Лопеш
73'
67'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
67'
Замена
Саму
️️️️
С. Кастильехо
Желтая карточка
М. Лопеш
65'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Х. Маркес
64'
59'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Науэль
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Тригерос
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Тригерос
Пас отдал
С. Кастильехо
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Перес
22'
14'
Желтая карточка
Т. Пина
Желтая карточка
Ж. Бабен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Тьеви
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Денис Суарес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Андрес
3
Бираги
3
Бабен
18
Ломбан
13
Лопеш
21
Перес
10
Хави Маркес
21
Крхин
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
4-2-2-2
23
Ареоля
2
Гаспар
3
Байи
4
Руис
24
Коста
14
Тригерос
17
Пина
70
Кастильехо
77
Науэль
94
Бакамбу
9
Сольдадо
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
21
Перес
4
Рико
4
Рико
21
Перес
13
Лопеш
23
Тьеви
23
Тьеви
13
Лопеш
70
Кастильехо
14
Саму
14
Саму
70
Кастильехо
77
Науэль
4
Суарес
4
Суарес
77
Науэль
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Гранада - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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