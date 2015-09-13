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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 13 сентября 2015
Спартак
13.09.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
26'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
Желтая карточка
И. Попов
89'
Замена
В. Гранат
️️️️
Д. Глушаков
87'
Желтая карточка
Д. Комбаров
86'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Р. Широков
70'
69'
Желтая карточка
Баштуш
Замена
Е. Макеев
️️️️
Ю. Мовсисян
60'
58'
Желтая карточка
Б. Су Ю
57'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Терентьев
56'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
С. Азмун
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Р. Широков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
9
Комбаров
15
Широков
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
8
Гацкан
28
Могилевец
16
Нобоа
43
Терентьев
7
Полоз
20
Азмун
88
Глушаков
13
Гранат
13
Гранат
88
Глушаков
14
Мовсисян
34
Макеев
34
Макеев
14
Мовсисян
15
Широков
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
15
Широков
20
Азмун
86
Ю
86
Ю
20
Азмун
43
Терентьев
11
Бухаров
11
Бухаров
43
Терентьев
Остались в запасе
Спартак
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Арас Озбилиз
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Арас Озбилиз
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
НТВ, Наш Футбол
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