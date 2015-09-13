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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 13 сентября 2015
Кр. Советов (мол)
13.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
80'
И. Визнович
90'
Н. Подъячев
48'
В. Нургалеев
90+3'
М. Ломич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Ломич
90'
Желтая карточка
Е. Сысуев
Желтая карточка
Н. Подъячев
90'
Красная карточка
В. Масальский
90'
90'
Замена
А. Ящук
️️️️
А. Игошев
ГОЛ! 2:1!
Н. Подъячев
90'
ГОЛ! 1:1!
И. Визнович
80'
77'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Змеёв
Замена
Д. Захарян
️️️️
А. Макушкин
75'
71'
Замена
А. Теняев
️️️️
А. Маланьин
69'
Желтая карточка
А. Маланьин
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Д. Попов
63'
Желтая карточка
А. Макушкин
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Нургалеев
45'
Желтая карточка
А. Игошев
Желтая карточка
Д. Попов
45'
Замена
В. Масальский
️️️️
О. Роганов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
70
Данила Попов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
39
Никита Подъячев
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
4-4-2
88
Шильников
23
Макушкин
22
Краснов
6
Козлов
44
Бирюков
70
Попов
43
Роганов
97
Мелихов
61
Кирица
98
Визнович
39
Подъячев
3-2-3-2
35
Калюжный
44
Чубукин
52
Сысуев
53
Мансуров
67
Ширшиков
32
Ломич
71
Аскеров
65
Нургалеев
54
Игошев
48
Маланьин
43
Змеёв
23
Макушкин
67
Захарян
67
Захарян
23
Макушкин
70
Попов
80
Афиногентов
80
Афиногентов
70
Попов
43
Роганов
89
Масальский
89
Масальский
43
Роганов
43
Змеёв
45
Теняев
45
Теняев
43
Змеёв
54
Игошев
67
Ящук
67
Ящук
54
Игошев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
59
Сергей Тишенков
ЦФ
41
Александр Попов
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
59
Сергей Тишенков
ЦФ
41
Александр Попов
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол)
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2018.08.19 12:17
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2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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2016.05.20 15:15
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2016.05.14 18:32
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