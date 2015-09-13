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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Волынь
Черноморец - Волынь: обзор матча 13 сентября 2015
Черноморец
13.09.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Волынь
74'
С. Петько
10'
Ф. Матей
24'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Волынь
90'
+4
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Диденко
Замена
Г. Гадрани
️️️️
А. Филимонов
87'
86'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
В. Шарпар
82'
Желтая карточка
Б. Шуст
Желтая карточка
Д. Хочолава
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Петько
74'
Желтая карточка
О. Данченко
68'
67'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
О. Герасимюк
Замена
Н. Насими
️️️️
Е. Смирнов
63'
Замена
В. Яворский
️️️️
Е. Мурашов
57'
35'
Желтая карточка
А. Насонов
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Диденко
Пас отдал
О. Герасимюк
22'
Желтая карточка
А. Шабанов
Желтая карточка
В. Калитвинцев
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Матей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
13
Богдан Зацепин
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
3-5-1-1
12
Боровик
16
Филимонов
25
Мартыненко
5
Хочолава
94
Данченко
20
Куценко
45
Калитвинцев
33
Слинкин
61
Смирнов
32
Петько
14
Мурашов
2-5-2-1
35
Шуст
5
Жунич
16
Шиш
89
Политыло
31
Шабанов
7
Герасимюк
14
Кравченко
23
Насонов
11
Шарпар
93
Матей
9
Диденко
16
Филимонов
44
Гадрани
44
Гадрани
16
Филимонов
14
Мурашов
99
Яворский
99
Яворский
14
Мурашов
61
Смирнов
52
Насими
52
Насими
61
Смирнов
9
Диденко
18
Логинов
18
Логинов
9
Диденко
11
Шарпар
89
Козьбан
89
Козьбан
11
Шарпар
7
Герасимюк
7
Мемешев
7
Мемешев
7
Герасимюк
Остались в запасе
Черноморец
Волынь
13
Богдан Зацепин
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
94
Виктор Хомченко
ЦФ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
13
Богдан Зацепин
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
Остались в запасе
94
Виктор Хомченко
ЦФ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Черноморец - Волынь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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