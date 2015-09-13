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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 13 сентября 2015
Интер
13.09.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Милан
56'
Ф. Гуарин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Замена
А. Раноккия
️️️️
И. Перишич
84'
80'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Хонда
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
71'
70'
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
Замена
А. Теллес
️️️️
Жуан
66'
Травма
Жуан
65'
64'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Ф. Мело
62'
60'
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Бакка
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
56'
42'
Желтая карточка
К. Хонда
Желтая карточка
Жуан
36'
21'
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
13
Фреди Гуарин
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Милан
13
Диего Лопес
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Джакомо Бонавентура
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
24
Мурильо
17
Медель
18
Сантон
13
Гуарин
30
Мело
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
4-1-2-1-2
13
Лопес
22
Де Шильо
26
Романьоли
25
Сапата
20
Абате
18
Монтоливо
7
Бонавентура
33
Куцка
3
Хонда
70
Бакка
4
Адриано
15
Жуан
13
Теллес
13
Теллес
15
Жуан
14
Перишич
13
Раноккия
13
Раноккия
14
Перишич
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
70
Бакка
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Бакка
3
Хонда
7
Черчи
7
Черчи
3
Хонда
Остались в запасе
Интер
Милан
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Интер - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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