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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бастия
Марсель - Бастия: обзор матча 13 сентября 2015
Марсель
13.09.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 1
Завершен
Бастия
15'
Б. Менди
46'
Р. Алессандрини
66'
Р. Алессандрини
70'
М. Батшуайи
78'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бастия
78'
ГОЛ! 4:1!
Брандао
Пас отдал
Ж. Пальмери
Замена
П. Де Челье
️️️️
М. Батшуайи
74'
Замена
А. Ромао
️️️️
А. Баррада
71'
ГОЛ! 4:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Б. Менди
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. Алессандрини
66'
64'
Замена
А. Нгандо
️️️️
С. Диалло
Замена
Л. Окампос
️️️️
Р. Кабелла
64'
ГОЛ! 2:0!
Р. Алессандрини
Пас отдал
М. Батшуайи
46'
Желтая карточка
К. Рекик
37'
34'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
Желтая карточка
А. Баррада
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Менди
Пас отдал
Л. Диарра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Менди
4
Рекик
63
Н'Кулу
22
Манкильо
16
Силва
10
Баррада
19
Диарра
7
Алессандрини
5
Кабелла
44
Батшуайи
4-1-3-2
1
Хансен
5
Скиллачи
20
Пальмери
20
Модесто
24
Джеббур
18
Каюзак
42
Фофана
11
Айите
28
Данич
11
Брандао
2
Диалло
44
Батшуайи
29
Де Челье
29
Де Челье
44
Батшуайи
10
Баррада
15
Ромао
15
Ромао
10
Баррада
5
Кабелла
7
Окампос
7
Окампос
5
Кабелла
2
Диалло
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Диалло
Остались в запасе
Марсель
Бастия
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Марсель - Бастия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Помощники судьи:
Лоран Стьен
Микаэль Ламуш
Резервный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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