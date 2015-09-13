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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 13 сентября 2015
Лестер
13.09.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
72'
Р. Де Лат
82'
Д. Варди
89'
Н. Дайер
39'
Д. Грилиш
63'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Астон Вилла
ГОЛ! 3:2!
Н. Дайер
Пас отдал
Р. Марез
89'
86'
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Бакуна
ГОЛ! 2:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
Н. Дайер
77'
75'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:2!
Р. Де Лат
Пас отдал
Р. Марез
72'
66'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Хиль
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Г. Инлер
64'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Олбрайтон
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Хиль
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Замена
Н. Дайер
️️️️
С. Оказаки
46'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
2
Де Лат
6
Хут
5
Морган
27
Шлупп
88
Инлер
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-1-4-1-1
1
Гьюзан
4
Ричардс
15
Лескотт
23
Амави
8
Вествуд
15
Санчес
10
Хиль
10
Бакуна
7
Синклейр
10
Грилиш
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
91
Канте
91
Канте
11
Олбрайтон
88
Инлер
11
Ульоа
11
Ульоа
88
Инлер
30
Оказаки
12
Дайер
12
Дайер
30
Оказаки
10
Бакуна
21
Хаттон
21
Хаттон
10
Бакуна
11
Агбонлахор
39
Жестеде
39
Жестеде
11
Агбонлахор
10
Хиль
10
Айю
10
Айю
10
Хиль
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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