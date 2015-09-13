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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Карпи
Палермо - Карпи: обзор матча 13 сентября 2015
Палермо
13.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Карпи
6'
О. Хильемарк
88'
У. Джурджевич
23'
Р. Витьелло (АГ)
63'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Карпи
90'
+4
Желтая карточка
Г. Силва
Желтая карточка
Р. Витьелло
89'
ГОЛ! 2:2!
У. Джурджевич
Пас отдал
А. Лазаар
88'
Замена
Э. Мареска
️️️️
М. Яяло
83'
82'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Р. Бьянко
78'
Замена
Уоллес
️️️️
Г. Летизия
Замена
А. Трайковски
️️️️
О. Хильемарк
76'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
66'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
63'
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ридер
62'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Д. Мбакогу
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
40'
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Витьелло
16'
Желтая карточка
Р. Бьянко
9'
Желтая карточка
Р. Гальоло
ГОЛ! 1:0!
О. Хильемарк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
69
Маттео Феделе
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Карпи
27
Вид Белец
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Эль-Каутари
2
Витьелло
33
Лазаар
18
Яяло
7
Хильемарк
3
Рисполи
20
Васкес
19
Квайсон
19
Джилардино
3-2-3-2
22
Бенусси
3
Летизия
5
Гальоло
18
Бубнич
5
Дзаккардо
11
Силва
69
Феделе
20
Лолло
8
Бьянко
10
Ридер
10
Мбакогу
18
Яяло
16
Мареска
16
Мареска
18
Яяло
7
Хильемарк
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Хильемарк
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
3
Летизия
2
Уоллес
2
Уоллес
3
Летизия
8
Бьянко
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Бьянко
10
Мбакогу
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Мбакогу
Остались в запасе
Палермо
Карпи
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
27
Вид Белец
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
27
Вид Белец
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Палермо - Карпи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Ренцо Барбера
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