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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 13 сентября 2015
Карпаты
13.09.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Заря
67'
И. Худобяк
12'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
Вторая желтая
И. Худобяк
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Любенович
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кльоц
84'
83'
Замена
В. Танковский
️️️️
Ф. Будковский
Замена
В. Кравец
️️️️
П. Ксенз
77'
76'
Желтая карточка
Р. Малиновский
76'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
68'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Петряк
ГОЛ! 1:1!
И. Худобяк
67'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
56'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
В. Костевич
46'
43'
Желтая карточка
А. Гордиенко
Желтая карточка
А. Карноза
36'
32'
Желтая карточка
И. Петряк
Желтая карточка
И. Худобяк
32'
21'
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Желтая карточка
П. Ксенз
19'
Желтая карточка
А. Чачуа
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Караваев
Пас отдал
Ф. Будковский
9'
Красная карточка
М. Сиваков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
4
Гитченко
21
Костевич
11
Мирошниченко
32
Голодюк
16
Худобяк
8
Кльоц
8
Чачуа
10
Карноза
3-2-3-1-1
30
Шевченко
3
Сиваков
45
Гордиенко
39
Опанасенко
20
Караваев
79
Пилявский
24
Гречишкин
17
Малиновский
6
Каменюка
7
Петряк
28
Будковский
19
Ксенз
3
Кравец
3
Кравец
19
Ксенз
8
Кльоц
27
Страшкевич
27
Страшкевич
8
Кльоц
21
Костевич
9
Кожанов
9
Кожанов
21
Костевич
28
Будковский
6
Танковский
6
Танковский
28
Будковский
7
Петряк
22
Любенович
22
Любенович
7
Петряк
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
Остались в запасе
Карпаты
Заря
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
5
Андрей Тотовицкий
АП
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Заря
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Украина
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