Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 13 сентября 2015
Шальке-04
13.09.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
37'
Ж. Матип
61'
К. Хунтелаар
42'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Замена
К. Айхан
️️️️
Й. Гайс
90'
+3
Замена
С. Колашинац
️️️️
М. Майер
90'
+2
87'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
П. Бенгтссон
Желтая карточка
Ж. Матип
84'
82'
Замена
Ф. Клеман
️️️️
Д. Латца
73'
Желтая карточка
Ш. Белл
66'
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Клеменс
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
61'
42'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
40'
Желтая карточка
Д. Латца
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Й. Гайс
37'
24'
Желтая карточка
П. Бенгтссон
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ферманн
32
Матип
3
Аого
80
Кайсара
33
Нойштедтер
27
Горецка
30
Гайс
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
3-3-2-1-1
1
Кариус
27
Балогун
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
19
Бенгтссон
46
Латца
17
Клеменс
10
Малли
11
Муто
7
Майер
23
Колашинац
23
Колашинац
7
Майер
30
Гайс
23
Айхан
23
Айхан
30
Гайс
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
46
Латца
47
Клеман
47
Клеман
46
Латца
19
Бенгтссон
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
19
Бенгтссон
17
Клеменс
8
де Бласис
8
де Бласис
17
Клеменс
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Майнц
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+