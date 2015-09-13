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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Ворскла
Сталь - Ворскла: обзор матча 13 сентября 2015
Сталь
13.09.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
85'
Р. Бабенко
60'
В. Чеснаков
71'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Ворскла
Желтая карточка
Е. Будник
90'
+4
90'
+3
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Шиндер
90'
+1
Желтая карточка
А. Ткаченко
90'
Желтая карточка
А. Даллку
85'
Замена
В. Сапай
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 1:2!
Р. Бабенко
Пас отдал
Е. Будник
85'
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Ю. Путраш
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Бартулович
65'
Желтая карточка
И. Пердута
Замена
Е. Будник
️️️️
Р. Дебелко
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
В. Чеснаков
Пас отдал
М. Бартулович
Замена
А. Котляр
️️️️
Д. Васин
59'
46'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Ковпак
37'
Желтая карточка
А. Ткачук
26'
Желтая карточка
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
Ворскла
51
Вадим Прокопенко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-2-2-3
79
Панькив
4
Кравченко
32
Ищенко
3
Адамюк
40
Путраш
19
Пшеничных
17
Карасюк
6
Каленчук
10
Кулач
39
Васин
27
Дебелко
4-1-1-1-3
21
Ткаченко
54
Дитятьев
4
Даллку
30
Симинин
17
Чеснаков
19
Ткачук
44
Пердута
17
Турсунов
7
Шиндер
39
Ковпак
28
Громов
39
Васин
77
Котляр
77
Котляр
39
Васин
40
Путраш
8
Бабенко
8
Бабенко
40
Путраш
27
Дебелко
11
Будник
11
Будник
27
Дебелко
17
Турсунов
23
Сапай
23
Сапай
17
Турсунов
39
Ковпак
21
Бартулович
21
Бартулович
39
Ковпак
7
Шиндер
24
Баранник
24
Баранник
7
Шиндер
Остались в запасе
Сталь
Ворскла
29
Валерий Кучеров
ОП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Мазяр
51
Вадим Прокопенко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
51
Вадим Прокопенко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Сталь - Ворскла
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Металлург
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