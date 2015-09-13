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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Буде-Глимт
Одд - Буде-Глимт: обзор матча 13 сентября 2015
Одд
13.09.2015, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 1
Завершен
Буде-Глимт
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Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
4 : 3
20.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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