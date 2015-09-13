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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 13 сентября 2015
Нант
13.09.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
67'
П. Нтеп
89'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ренн
Замена
Я. Бамму
️️️️
Л. До
90'
89'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сио
Пас отдал
А. Дукуре
88'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Нтеп
83'
Замена
Р. Данзе
️️️️
Я. Силла
Замена
Ж. Одель
️️️️
Э. Сала
80'
Красная карточка
К. Сигторссон
78'
69'
Замена
М. Зеффан
️️️️
С. Морейра
67'
ГОЛ! 0:1!
П. Нтеп
64'
Желтая карточка
Мешер
Замена
А. Бедойя
️️️️
А. Томассон
61'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
56'
Красная карточка
Адриан
52'
Желтая карточка
К. Джиджи
49'
45'
+1
Желтая карточка
П. Нтеп
38'
Желтая карточка
Я. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нант
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюпе
15
Дюбуа
26
Джиджи
27
Цана
20
Сабали
8
До
37
Адриан
21
Ронжье
28
Томассон
30
Сигторссон
22
Сала
3-2-3-2
27
Диалло
22
Арман
17
Мешер
31
Морейра
3
Мендеш
24
Бааль
21
Андре
6
Дукуре
5
Силла
13
Сио
29
Нтеп
28
Томассон
11
Бедойя
11
Бедойя
28
Томассон
22
Сала
2
Одель
2
Одель
22
Сала
8
До
18
Бамму
18
Бамму
8
До
5
Силла
29
Данзе
29
Данзе
5
Силла
31
Морейра
2
Зеффан
2
Зеффан
31
Морейра
29
Нтеп
11
Гросицки
11
Гросицки
29
Нтеп
Остались в запасе
Нант
Ренн
22
Энок Кватен
ПЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Нант - Ренн
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Помощники судьи:
Жюльен Об
Фредерик Акетт
Резервный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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