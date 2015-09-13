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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Лас-Пальмас
Сельта - Лас-Пальмас: обзор матча 13 сентября 2015
Сельта
13.09.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 3 тур
3 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
13'
Ф. Орельяна (П)
18'
Д. Васс
48'
Нолито
23'
С. Араухо
61'
С. Араухо
74'
Д. Симон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
С. Араухо
90'
Желтая карточка
А. Айтами
86'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Х. Виера
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
У. Мальо
84'
74'
ГОЛ! 3:3!
Д. Симон
Пас отдал
Х. Кулио
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Эрнандес
66'
61'
ГОЛ! 3:2!
С. Араухо
Пас отдал
А. Алькарас
57'
Желтая карточка
А. Алькарас
57'
Замена
А. Айтами
️️️️
Р. Меса
ГОЛ! 3:1!
Нолито
Пас отдал
Я. Аспас
48'
23'
ГОЛ! 2:1!
С. Араухо
Пас отдал
Д. Симон
ГОЛ! 2:0!
Д. Васс
18'
13'
Замена
Р. Лисоайн
️️️️
В. Жозе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Орельяна
13'
11'
Красная карточка
Х. Варас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
4-3-1-2
13
Варас
21
Алькарас
23
Кастельяно
6
Бигас
2
Симон
14
Эрнан
19
Кулио
16
Меса
10
Виера
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
22
Мальо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Мальо
19
Эрнандес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Эрнандес
12
Виллиан Жозе
13
Лисоайн
13
Лисоайн
12
Виллиан Жозе
16
Меса
16
Айтами
16
Айтами
16
Меса
10
Виера
22
Вакасо
22
Вакасо
10
Виера
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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