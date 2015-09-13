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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 13 сентября 2015
Анжи
13.09.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
57'
Д. Лазич (АГ)
62'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
90'
Замена
З. Садаев
️️️️
М. Митришев
Замена
Л. Аруна
️️️️
Л. Эбесилио
75'
69'
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Максимов
68'
67'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
62'
ГОЛ! 0:2!
И. Лебеденко
Пас отдал
О. Иванов
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Лазич
Желтая карточка
Я. Боли
18'
Желтая карточка
Д. Лазич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
78
Илья Максимов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
4
Дарко Лазич
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ОП
42
Леонардо
ОП
10
Янник Боли
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-2-3-1
30
Песьяков
17
Тигиев
78
Максимов
2
Жиров
38
Ещенко
19
Мкртчян
42
Леонардо
4
Лазич
10
Боли
6
Эбесилио
9
Алмейда
4-2-2-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
2
Родолфо
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Айссати
95
Митришев
10
Лебеденко
78
Максимов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
78
Максимов
6
Эбесилио
25
Аруна
25
Аруна
6
Эбесилио
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
95
Митришев
9
Садаев
9
Садаев
95
Митришев
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Анжи - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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