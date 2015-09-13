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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 13 сентября 2015
Сандерленд
13.09.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82'
Р. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
85'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Р. Мэйсон
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мэйсон
Пас отдал
Э. Ламела
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
О. Тойвонен
81'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ж. Гомес
74'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Ф. Борини
74'
67'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
62'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Б. Джонс
42'
Желтая карточка
Ф. Борини
21'
16'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-3-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
4
Кабуль
2
Джонс
16
О'Ши
6
М'Вила
17
Ленс
16
Гомес
11
Тойвонен
9
Дефо
16
Борини
3-3-1-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
8
Мэйсон
4
Дэвис
89
Шадли
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
11
Тойвонен
6
Родуэлл
6
Родуэлл
11
Тойвонен
16
Борини
6
Каттермол
6
Каттермол
16
Борини
16
Гомес
20
Уотмор
20
Уотмор
16
Гомес
8
Мэйсон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Мэйсон
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
7
Сон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
7
Сон
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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