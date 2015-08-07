Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Динамо (мол)
Анжи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 07 августа 2015
Анжи (мол)
07.08.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
15'
М. Могулкин
85'
Н. Канавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Динамо (мол)
90'
Замена
П. Фарафонов
️️️️
В. Сарамутин
89'
Желтая карточка
В. Сарамутин
85'
ГОЛ! 0:2!
Н. Канавин
82'
Замена
А. Антонов
️️️️
М. Могулкин
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ю. Кузьмин
69'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Леонардо
65'
65'
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Алтунин
57'
Замена
А. Рукас
️️️️
С. Евтушенко
57'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Ямщиков
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Данилкин
46'
Замена
А. Терехов
️️️️
Н. Обольский
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Могулкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
42
Леонардо
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Анжи (мол)
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
68
Гойтемир Умаров
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
85
Никита Канавин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-2-2-1-1
33
Бураев
5
Мусалов
4
Белов
3
Гасанов
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
42
Леонардо
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
4-4-1-1
31
Лещук
89
Майорский
2
Евтушенко
15
Данилкин
8
Каляшин
27
Сарамутин
77
Могулкин
65
Ямщиков
97
Алтунин
14
Моргунов
9
Обольский
42
Леонардо
11
Магомедов
11
Магомедов
42
Леонардо
49
Кузьмин
78
Патахов
78
Патахов
49
Кузьмин
97
Алтунин
85
Канавин
85
Канавин
97
Алтунин
77
Могулкин
77
Антонов
77
Антонов
77
Могулкин
2
Евтушенко
6
Рукас
6
Рукас
2
Евтушенко
15
Данилкин
91
Степанов
91
Степанов
15
Данилкин
27
Сарамутин
67
Фарафонов
67
Фарафонов
27
Сарамутин
65
Ямщиков
24
Ненахов
24
Ненахов
65
Ямщиков
9
Обольский
11
Терехов
11
Терехов
9
Обольский
Остались в запасе
Анжи (мол)
Динамо (мол)
68
Гойтемир Умаров
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
22
Никита Киреев
ЦФ
74
Никита Климов
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
68
Гойтемир Умаров
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Никита Киреев
ЦФ
74
Никита Климов
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Динамо (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Сокол
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+