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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 07 августа 2015
Волынь
07.08.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
2'
Ф. Матей (П)
34'
А. Диденко
33'
А. Путивцев
79'
В. Чурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
90'
+3
Замена
С. Кулиш
️️️️
А. Беседин
88'
Замена
А. Нойок
️️️️
В. Чурко
86'
Желтая карточка
А. Беседин
79'
ГОЛ! 2:2!
В. Чурко
75'
Замена
С. Назаренко
️️️️
К. Ковальчук
Замена
Р. Мемешев
️️️️
А. Кобахидзе
71'
Желтая карточка
Г. Шиш
68'
Замена
С. Политыло
️️️️
О. Герасимюк
67'
65'
Вторая желтая
А. Довгий
54'
Желтая карточка
С. Рудыка
Желтая карточка
А. Насонов
37'
Замена
Г. Шиш
️️️️
В. Полевой
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Диденко
Пас отдал
О. Герасимюк
34'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Путивцев
Пас отдал
В. Чурко
21'
Желтая карточка
А. Довгий
2'
Желтая карточка
С. Погорелый
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Матей
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
93
Флорентин Матей
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
59
Ярослав Деда
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
56
Максим Аверьянов
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
2-5-1-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
23
Насонов
30
Кобахидзе
14
Кравченко
31
Шабанов
7
Герасимюк
93
Матей
9
Диденко
4-2-1-3
23
Погорелый
2
Рыжук
23
Соболь
2
Полянский
5
Путивцев
6
Довгий
8
Ковальчук
11
Чурко
41
Беседин
11
Лепа
9
Рудыка
14
Полевой
16
Шиш
16
Шиш
14
Полевой
7
Герасимюк
89
Политыло
89
Политыло
7
Герасимюк
30
Кобахидзе
7
Мемешев
7
Мемешев
30
Кобахидзе
11
Чурко
55
Нойок
55
Нойок
11
Чурко
41
Беседин
7
Кулиш
7
Кулиш
41
Беседин
8
Ковальчук
9
Назаренко
9
Назаренко
8
Ковальчук
Остались в запасе
Волынь
Металлист
94
Виктор Хомченко
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
59
Ярослав Деда
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
56
Максим Аверьянов
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
1
Денис Сидоренко
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Остались в запасе
94
Виктор Хомченко
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
59
Ярослав Деда
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
Остались в запасе
56
Максим Аверьянов
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
1
Денис Сидоренко
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Металлист
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Металлист
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