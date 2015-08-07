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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ноттингем Форест
Брайтон - Ноттингем Форест: обзор матча 07 августа 2015
Брайтон
07.08.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
50'
К. Луалуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ноттингем Форест
Замена
Л. Росеньор
️️️️
К. Луалуа
88'
87'
Желтая карточка
Д. Воган
Желтая карточка
К. Луалуа
85'
81'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Уорд
Замена
К. О'Грэди
️️️️
С. Бэлдок
81'
Замена
Р. Инс
️️️️
Т. Хемед
78'
66'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Фокс
Желтая карточка
С. Бэлдок
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Луалуа
Пас отдал
С. Мач
50'
Желтая карточка
Б. Каял
41'
40'
Замена
Д. Воган
️️️️
Р. Теше
Желтая карточка
Д. Стивенс
29'
12'
Желтая карточка
Э. Личай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
36
Рохер Риера
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
13
Бонг
5
Данк
3
Грир
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
25
Луалуа
7
Мач
10
Хемед
9
Бэлдок
3-2-2-3
24
Де Врис
5
Миллс
14
Хоббс
28
Мансьенн
2
Личай
13
Фокс
8
Теше
23
Лэнсбери
16
Уорд
18
Антонио
20
Блэксток
10
Хемед
31
Инс
31
Инс
10
Хемед
25
Луалуа
23
Росеньор
23
Росеньор
25
Луалуа
9
Бэлдок
8
О'Грэди
8
О'Грэди
9
Бэлдок
8
Теше
8
Воган
8
Воган
8
Теше
16
Уорд
35
Патерсон
35
Патерсон
16
Уорд
13
Фокс
19
Уокер
19
Уокер
13
Фокс
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
16
Глен Ри
ЦП
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
36
Рохер Риера
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
16
Глен Ри
ЦП
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
36
Рохер Риера
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
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