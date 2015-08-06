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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Шарлеруа
Заря - Шарлеруа: обзор матча 06 августа 2015
Заря
06.08.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Шарлеруа
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Статистика матча Заря - Шарлеруа
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Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
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