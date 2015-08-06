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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
Ахмат (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 06 августа 2015
Ахмат (мол)
06.08.2015, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
70'
А. Бацуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
Желтая карточка
А. Кадыров
90'
+1
89'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
Э. Мансуров
Замена
А. Кадыров
️️️️
И. Акаев
85'
Желтая карточка
А. Ахъядов
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Бацуев
70'
68'
Замена
А. Черентаев
️️️️
В. Адаев
65'
Вторая желтая
С. Учелькин
63'
Желтая карточка
С. Учелькин
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Митришев
62'
60'
Замена
П. Кульнин
️️️️
В. Нургалеев
56'
Замена
С. Тишенков
️️️️
А. Курчавый
51'
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Змеёв
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
Б. Адамов
46'
Замена
Х. Шахтиев
️️️️
Т. Григалашвили
46'
33'
Желтая карточка
Е. Сысуев
Замена
Б. Адамов
️️️️
А. Магамаев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
88
Аюб Магамаев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
47
Юнус Шаипов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
3-3-3-1
35
Газиев
92
Магамаев
92
Сайтхаджиев
6
Григалашвили
95
Магомадов
95
Бацуев
15
Мальсагов
88
Магамаев
87
Акаев
10
Кацаев
95
Митришев
3-2-3-1-1
25
Чебану
42
Усов
67
Ширшиков
49
Учелькин
53
Мансуров
52
Сысуев
71
Аскеров
65
Нургалеев
69
Курчавый
9
Адаев
43
Змеёв
Адамов
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
Адамов
88
Магамаев
66
Адамов
66
Адамов
88
Магамаев
6
Григалашвили
40
Шахтиев
40
Шахтиев
6
Григалашвили
95
Митришев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
95
Митришев
87
Акаев
95
Кадыров
95
Кадыров
87
Акаев
65
Нургалеев
64
Кульнин
64
Кульнин
65
Нургалеев
43
Змеёв
54
Игошев
54
Игошев
43
Змеёв
53
Мансуров
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
53
Мансуров
69
Курчавый
59
Тишенков
59
Тишенков
69
Курчавый
9
Адаев
62
Черентаев
62
Черентаев
9
Адаев
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
47
Юнус Шаипов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
97
Расул Умаев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
38
Ибрагим Титаев
ЦП
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
50
Артем Гришин
ЦП
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
47
Юнус Шаипов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
97
Расул Умаев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
38
Ибрагим Титаев
ЦП
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
Остались в запасе
50
Артем Гришин
ЦП
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
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2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
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2016.04.22 15:54
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