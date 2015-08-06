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Гетеборг - Белененсеш
Гетеборг - Белененсеш: обзор матча 06 августа 2015
Гетеборг
06.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Белененсеш
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Личные встречи
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Статистика матча Гетеборг - Белененсеш
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0
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0
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
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