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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Восточный Тимор
Саудовская Аравия - Восточный Тимор: обзор матча 03 сентября 2015
Саудовская Аравия
03.09.2015, четверг, 20:40
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
7 : 0
Завершен
Восточный Тимор
Матч
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Статистика матча Саудовская Аравия - Восточный Тимор
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0
0
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0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Восточный Тимор
0 : 5
18.11.2025
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Восточный Тимор
1 : 4
09.10.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 2 тур
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1 : 0
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