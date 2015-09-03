Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Мальта
Италия - Мальта: обзор матча 03 сентября 2015
Италия
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 7 тур
1 : 0
Завершен
Мальта
69'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Мальта
90'
+3
Замена
М. Мифсуд
️️️️
А. Эффйонг
90'
+1
Замена
Г. Скайберрас
️️️️
Р. Бриффа
Желтая карточка
А. Кандрева
87'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Верратти
78'
73'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
А. Шембри
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
А. Кандрева
69'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Габбиадини
64'
Замена
М. Пароло
️️️️
А. Бертолаччи
55'
35'
Желтая карточка
Р. Фенеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эдер
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Роберто Сориано
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
0
Франко Васкес
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
23
Паскуаль
19
Бонуччи
3
Кьеллини
13
Дармиан
21
Пирло
6
Верратти
7
Бертолаччи
9
Пелле
23
Габбиадини
17
Эдер
4-4-2
1
Хогг
0
Мускат
22
Мускат
5
Агиус
4
Борг
11
Мускат
7
Файлла
6
Фенеч
8
Бриффа
19
Эффйонг
13
Шембри
6
Верратти
14
Сориано
14
Сориано
6
Верратти
7
Бертолаччи
18
Пароло
18
Пароло
7
Бертолаччи
23
Габбиадини
6
Кандрева
6
Кандрева
23
Габбиадини
8
Бриффа
4
Скайберрас
4
Скайберрас
8
Бриффа
13
Шембри
18
Кристенсен
18
Кристенсен
13
Шембри
19
Эффйонг
9
Мифсуд
9
Мифсуд
19
Эффйонг
Остались в запасе
Италия
Мальта
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
0
Франко Васкес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Теренс Велла
ЦФ
10
Эндрю Коэн
ЦП
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
0
Франко Васкес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
16
Теренс Велла
ЦФ
10
Эндрю Коэн
ЦП
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Италия - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Италия
Мальта
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+